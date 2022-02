Tests Covid : les labos grands gagnants de la crise

Le marché français représente 81 millions de tests PCR, plus de quatre milliards d’euros, remboursés par l’assurance maladie en 2021. Et depuis trois ans, le nombre d'acteurs a été divisé par deux. Ils ne sont plus que six à se partager le gâteau. Les rares biologistes, toujours indépendants, doivent se battre pour exister. Le docteur Robin Reynier, lui, interprète les résultats à la demande des patients. Installé il y a six mois, il a déjà reçu plusieurs propositions de rachat de la part d’un gros groupe.