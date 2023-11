VIDÉO - Abords des écoles, plages... ces nouveaux lieux où il sera interdit de fumer

Dès l'an prochain, la cigarette sera bannie de nombreux lieux publics. Les plages, les forêts, les abords des écoles sont notamment concernés.

À Lyon, il est déjà interdit de fumer aux abords des écoles et des crèches depuis un an. D'autres communes, comme Saint-Étienne, ont proscrit les cigarettes et cigares dans les squares publics. Des initiatives comme celles-ci, aujourd'hui, il y en a plus de 7200 en France, où un quart des adultes fument quotidiennement.

Le gouvernement veut généraliser ces espaces sans tabac. Dès le début de l'année 2024, il sera interdit de fumer près des écoles et des bâtiments publics comme les mairies, mais aussi en forêt, dans les parcs et les jardins et sur toutes les plages. En revanche, les cigarettes électroniques seront tolérées.

Il sera toujours possible de fumer en terrasse et dans la rue. Les préfets et les maires pourront enlever temporairement les interdictions de fumer dans certains lieux publics, pendant les festivals par exemple. Ces mesures rentreront en vigueur en 2024. Les forces de l'ordre feront d'abord preuve de pédagogie avant de verbaliser les fumeurs récalcitrants. Pour le gouvernement, l'objectif est double : inciter les fumeurs à arrêter et réduire le nombre de mégots jetés dans la nature parce que plus de 20.000 tonnes sont collectés chaque année.