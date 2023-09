VIDÉO - Aligneurs dentaires : combien coûte un sourire parfait ?

Ces gouttières sont plus discrètes que les appareils dentaires traditionnels : leurs ventes ont doublé depuis deux ans. L'entreprise Biotech dental produit de plus en plus d'aligneurs invisibles dans son usine des Bouches-du-Rhône. "Aujourd'hui, on fabrique environ 7000 gouttières par jour. On en fabriquait préalablement 2000 à 2500. (...) D'ici à une quinzaine de jours, nous allons installer une nouvelle ligne de production", détaille sa directrice générale Olivia Véran. L'entreprise compte en produire 11.000 par jour d'ici à la fin de l'année.

La chaîne de fabrication commence par l'impression en 3D des modèles sur-mesure, réalisés sur la base des empreintes prises en cabinet. Puis le plastique est moulé sur le modèle, avant d'être poli à la main. "On ne fait pas mieux en termes d'invisibilité", assure un salarié dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Biotech dental vend son produit dans le monde entier.