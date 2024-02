VIDÉO - Allergies au pollen : les solutions

Les trois quarts du pays sont déjà en alerte rouge contre les pollens. Un phénomène exceptionnel causé par les températures et le soleil.

Les trois quarts du territoire sont en alerte aux pollens ce lundi. Ce phénomène intervient d'habitude fin février est observé depuis janvier cette année. En cause, les températures élevées et le soleil. Pour les allergiques, certains gestes du quotidien peuvent limiter les risques : aérer la maison plutôt tôt le matin et tard le soir, sécher le linge à l'intérieur, se laver les cheveux en rentrant le soir pour éliminer les pollens qui ont pu s'accumuler dans la journée.

