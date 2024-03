VIDÉO - Applications, montres connectées : que valent ces solutions technologiques pour retrouver le sommeil ?

Nous dormons une heure et demie de moins qu'il y a trente ans, soit 6h42 en moyenne par nuit. En cause, les nouvelles technologies qui ont profondément modifié nos habitudes. Le 20H de TF1 s'est demandé comment améliorer la durée et la qualité de notre sommeil.

Julie prend des photos et des vidéos avec son téléphone. Elle passe beaucoup de temps le soir à les regarder, avant de se coucher, et peine à s'endormir. "Ça peut durer une heure et demie sans trouver le sommeil", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis sur mon téléphone avant de dormir, c'est possible", se demande la jeune femme. C'est vraisemblablement le cas, et Julie est loin d'être un cas isolé : un Français sur sept éprouve des difficultés à s'endormir. Nous dormons en moyenne 6h42, soit 15 minutes de moins par rapport en 2023.

Le rôle des écrans

En cause notamment, une exposition accrue aux écrans, entre télévision, ordinateur et téléphone portable, pendant près de huit heures par jour en moyenne, avec de fortes disparités selon les classes d'âge. La lumière bleue qu'ils dégagent leurre notre cerveau, et lui fait croire qu'il fait encore jour. Pour ne pas rester en éveil, il faudrait les éteindre au moins une heure avant d'aller se coucher. Mais il est parfois difficile de s'en passer, par addiction ou par obligation sociale.

C'est un paradoxe, car la tendance pour nous aider à trouver les bras de Morphée, ce sont justement... des applications. Luminothérapie, montres connectées, bandeaux... Tout un marché s'est développé autour du sommeil. Mais est-ce vraiment bénéfique pour gagner des minutes de sommeil ? "Il y a des choses qui peuvent être intéressantes", concède la médecin du sommeil Sylvie Royant Parola, "mais à un moment donné, il va falloir s'affranchir de tout ça, parce que pour s'endormir, il faut être dans le noir et dans le silence".

Pour s'endormir sans encombres, il faut aussi éviter de consommer des tabacs et alcools après 16 heures et privilégier un dîner léger. Une pratique sportive régulière, cumulant 2h30 d'exercice par semaine, contribue aussi à retrouver le sommeil.