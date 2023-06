VIDÉO - "Une double peine" : les arrêts maladie bientôt davantage à la charge des employeurs ?

Actuellement, 50% du salaire de base est pris en charge par la Sécurité sociale. C'est une part que le gouvernement souhaite réduire sans que l'on sache de combien. La piste étudiée est de faire participer encore plus les employeurs. C'est impossible pour Brice Alzon, président de Maison des services à la personne, 3500 salariés. Pour chaque employé malade, il verse des indemnités complémentaires, prend en charge des jours de carence. Avec 700 arrêts maladie par an, cela représente déjà un million d'euros. "Ce serait une double peine, d'avoir des salariés manquants et en plus de devoir supporter le coût de ces absences. Ce serait une absurdité totale pour nos entreprises aujourd'hui."