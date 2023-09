VIDÉO - Arrêts de travail en hausse : les règles de contrôle vont changer

De leur côté, les médecins contactés par TF1 s'inquiètent de la mise en place d'un tel dispositif, et notamment de l'absence de recours pour leurs patients. "Imaginez par exemple qu'il y ait un conflit entre l'employeur et l'employé", décrit la généraliste Agnès Giannotti, "et qu'il y ait une souffrance morale comme on en voit souvent, il faut en tout cas qu'il y ait possibilité de consultation facile s'il n'est pas d'accord, et qu'il retrouve ses indemnités journalières".

Les médecins généralistes sont, eux aussi, ciblés par des contrôles, et accusés de prescrire trop d'arrêts-maladie. 5.000 d'entre eux vont d'ailleurs être convoqués par l'assurance-maladie.