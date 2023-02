"Bébés Coca" : ce phénomène qui touche les moins de 6 ans et qui inquiète les dentistes

On les surnomme "les bébés Coca". Des enfants qui tout au long de la journée ont à disposition des sodas et des produits sucrés. C'est le cas de Lizzie, 3 ans, que l'on peut voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans son biberon, on ne trouve pas de l'eau, mais du thé glacé à la pêche. Cette boisson sucrée, elle en boit tous les jours ou presque. "La petite doit aller voir le dentiste justement parce qu'elle a des caries. Des bonbons, des gâteaux, c'est tous les jours. C'est une habitude quoi", reconnaît Vanessa, sa mère.

Et en effet, à la maison, le placard du salon déborde de sucreries. "Là, ils mangent ce qu'ils veulent", dit-elle, estimant vouloir faire plaisir à ses enfants. Il faut dire que son métier l'accapare. Elle vend de la viande sur les marchés, commence tôt le matin et finit souvent tard le soir. "Je pense que j'aurais plus de temps, je ferai plus des choses fait maison, moins sucrées. Elles mangeraient moins n'importe quoi. Et puis on serait moins fatigué aussi. Comme quand on n'a pas le courage de faire à manger, c'est fast-food. C'est la simplicité en fait", affirme-t-elle.