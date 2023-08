VIDÉO - Insolation : connaissez-vous le remède du verre d’eau ?

Jusqu’à votre domicile, la période estivale apporte son lot de désagréments. Les guêpes prennent leurs quartiers et la piqûre est vite arrivée. "Si on se fait piquer, on a des petits remèdes de grand-mère où on enlève le dard tout de suite avec une pince à épiler", témoigne une mère de famille sur le bord de sa piscine. "Moi, je conseille de l’eau et du savon pour nettoyer. Si on a un antiseptique, on peut venir désinfecter et ensuite, on va pouvoir mettre de la crème antihistaminique à base de cortisone", explique Brittany, préparatrice en pharmacie. Le 13H vous a livré tous les secrets pour vous soigner et passer un été sans encombre.