VIDÉO - Boom des soins du visage pour enfants : vraiment une bonne idée ?

C'est un fait : aujourd'hui de plus en plus de jeunes enfants utilisent des soins pour le visage. A 10 ans à peine, les petites filles veulent faire comme les grandes et s'imposent une routine quotidienne. Mais les enfants ont-ils vraiment besoin de tous ces produits ?

Geste essentiel ou produit marketing superficiel ? Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont accros aux soins du visage. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos dans lesquelles de jeunes enfants, principalement des filles, se filment en train d'appliquer leur crème, leur nettoyant ou leur masque pour le visage.

A 9 ans, Rose a déjà sa routine de soins. "Un nettoyant pour le visage et une crème hydratante", explique avec fierté la petite fille qui, à son âge, n'a évidemment pas un bouton, ni une ride à l'horizon, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Si on n'en met pas, quand on sera grand notre visage ne sera pas très beau, tandis que si on en met, il sera plus beau", estime Rose. La fillette ne déroge jamais à sa "routine" sous l'œil amusé de sa maman, qui comprend que sa fille a envie, comme les grands, de prendre soin d'elle.

Tous les coups sont permis pour faire craquer les enfants

Une nouvelle tendance sur laquelle les grandes enseignes du secteur n'hésitent pas à surfer, jouant sur le marketing pour faire craquer les enfants et les adolescents. Tous les coups sont permis pour provoquer le coup de cœur, que ce soit le packaging ou la texture des produits, à l'image de cette "chantilly lavante" irrésistible. Tout cela a un évidement un coût : les crèmes pour enfants coutent jusqu'à deux fois plus cher que celles des adultes.

Mais les enfants ont-ils vraiment besoin de tous ces produits ? Mettre en place une routine et des habitudes, n'est pas en soi négatif, estiment les spécialistes consultés par TF1. En revanche, multiplier les produits sur la peau, c'est multiplier les risques de faire des allergies ou de créer des intolérances.