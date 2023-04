"Ça dégage des endorphines" : pourquoi l'amitié est si bénéfique pour la santé

L'amitié, le meilleur des remèdes ? Si d'aucuns l'ont souvent pensé, plusieurs études le démontrent. En plus de contribuer à notre équilibre psychique, les liens d'amitié seraient en effet très bénéfiques sur le plan physique et biologique. Comment ? En entretenant notamment chez les concernés une "énergie de vie" ou en impactant concrètement leur système immunitaire, et donc leur santé.

Récemment, un groupe de chercheurs internationaux, a même établi un lien direct entre relations sociales les plus proches et certains changements physiologiques, tels que la tension artérielle, la fréquence cardiaque, ou encore le stress. Publiés fin mars dans la revue Social Psychological and Personality Science, les résultats de leurs travaux, menés entre 2019 et 2021, concluent que des expériences positives en matière de relations sociales sont associées à un meilleur fonctionnement physiologique.