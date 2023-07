VIDÉO - Café : l'effet "coup de fouet" est-il surtout psychologique ?

Mais les chercheurs ont aussi constaté que boire du café augmentait la connectivité dans le réseau visuel supérieur et dans le contrôle exécutif. Or, "cela ne s'est pas produit lorsque les participants ne prenaient que de la caféine", ajoute l'équipe portugaise. Plus simplement, cela veut dire que "si vous voulez vous sentir non seulement alerte, mais prêt à partir, la caféine seule ne suffira pas – vous devez faire l'expérience de cette tasse de café." Le breuvage noir et amer apporterait donc quelque chose que la seule molécule de caféine ne procure pas.

Le docteur Maria Picó-Pérez de l'Université Jaume, première autrice de ces travaux, précise : "En tenant compte du fait que certains des effets que nous avons trouvés ont été reproduits par la caféine, nous pourrions nous attendre à ce que d'autres boissons contenant de la caféine partagent certains des effets. Cependant, d'autres étaient spécifiques à la consommation de café, motivés par des facteurs comme l'odeur et le goût particuliers de la boisson, ou les attentes psychologiques associées à la consommation de cette boisson."

D'où venaient ces "effets" induits par le café, mais pas par la caféine ? Selon les chercheurs, ils pourraient résulter du soulagement des symptômes de sevrage. Ce que tenteront peut-être d'éclaircir de prochains travaux.