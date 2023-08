VIDÉO - Canicule : les bons réflexes pour protéger la santé des plus vulnérables

Sous un soleil de plomb, Vanessa et Stéphanie sillonnent la ville d'Avignon, à la rencontre des personnes âgées isolées, les plus fragiles en période de canicule. À domicile, elles s'assurent que par 36 degrés, ils ont les bons réflexes, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Boire suffisamment, baisser les volets, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, et être équipés d'un ventilateur ou d'un climatiseur. Chaque été, entre 1000 et 7000 décès sont attribués à la canicule en France.