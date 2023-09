VIDÉO - Cas de botulisme à Bordeaux : "Une patiente est complètement tétraplégique à l'heure actuelle"

Les sardines en conserve ont été servies pendant plusieurs jours, entre le 4 et le 10 septembre, dans le bar bordelais le "Tchin Tchin Wine bar", que montre notre reportage ci-dessus. Douze personnes âgées de 30 à 40 ans, à l'exception d'une septuagénaire, la plupart de nationalité étrangère (USA, Canada, Allemagne, Irlande), ont été contaminées : ces bocaux faits maison par le restaurateur auraient été mal stérilisés. Des bactéries ont alors libéré des toxines botuliques qui s’attaquent au système nerveux. "Lorsque l'on va ingérer cette toxine, on va développer des troubles digestifs initialement, puis une paralysie de la face, progressivement descendante", nous explique le Dr Benjamin Clouzeau, médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Bordeaux". "La patiente la plus grave dans le service, indique-t-il, est malheureusement complètement tétraplégique à l'heure actuelle, avec une incapacité même à ouvrir les yeux, et bien sûr à respirer".

Certains patients sont actuellement sous assistance respiratoire. Leur guérison sera longue. "Cela veut dire plusieurs semaines de réanimation, poursuit le médecin, puis plusieurs semaines de rééducation, si on échappe à des complications potentiellement graves liées à la réanimation".