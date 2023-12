VIDÉO - "Ce n'est pas de notre faute" : huîtres contaminées dans le Calvados, les ostréiculteurs consternés

Dans le Calvados, les huîtres en provenance de deux communes sont interdites à la vente, par crainte d'une possible contamination. Sur place, les ostréiculteurs normands sont abasourdis par cette nouvelle décision, la cinquième de ce type en six ans. Une équipe de TF1 s'est rendue à Grandcamp-Maisy, l'un des ports concernés.

Les étals sont pratiquement vides. Pour les clients, ce samedi matin, le choix est restreint, aucune huître de Grandcamp-Maisy ou de Géfosse-Fontenay (Calvados) n'est en vente. "J'aurais bien pris des huîtres de Grandcamp, mais malheureusement, il n'y en a pas, regrette un acheteur croisé sur le marché aux poissons de ce petit port de pêche normand. Mais bon, c'est comme ça, on applique le principe de précaution, je pense que c'est peut-être plus raisonnable." Ces derniers jours, les cas de gastroentérites se sont multipliés. La préfecture a décidé d'interdire la commercialisation de coquillages.

Des entreprises à l'arrêt

Dans la région, il s'agit déjà de la cinquième interdiction de vente en six ans pour des situations similaires. Forcément, cela agace certains habitants de la région. "C'est tous les ans et toujours à la même époque, il y a quelque chose qui n'est pas clair", pointe un retraité croisé par l'équipe du 13H de TF1 sur la digue. La cause de cette dernière contamination n'est pas encore connue, mais elle pourrait venir d'un réseau d’assainissement trop vétuste.

Les rues de Grandcamp-Maisy, d'ordinaire animées au moment des fêtes et des achats de fruits de mer pour les repas de fin d'année, sont cette semaine très calmes. Beaucoup d'entreprises du secteur sont à l'arrêt. Pour les ostréiculteurs de la région concernés, cette nouvelle interdiction de vente va coûter cher. Contactés, aucun n'a souhaité répondre à nos questions pour ne pas alimenter de psychose.

"Ça sera peut-être mieux dans deux ou trois mois"

Olivier Hue, professionnel de la pêche, garde pour sa part le moral. Malgré tout présent sur le marché, il espère que les clients continueront d'acheter des huîtres, alors que seuls deux sites du Calvados sont pour le moment concernés par cette prohibition. "Malheureusement, ce n'est pas de notre faute, ce sont des problèmes sanitaires, donc ce sera peut-être mieux dans deux ou trois mois, imagine le vendeur, interrogé dans le reportage visible en tête de cet article. Les gens mangeront de la coquille Saint-Jacques un peu plus tard, et des huîtres aussi !"

À l'approche du repas de la Saint-Sylvestre, les clients pourront toujours se faire plaisir avec d'autres produits, comme les langoustines ou les bulots. Concernant les huîtres, l'interdiction de commercialisation est maintenue jusqu'à ce que de nouvelles analyses soient réalisées.

Dans la Manche, la vente d'huîtres en provenance de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue est également suspendue en raison d'un risque de contamination. Plus au sud du pays, les huîtres du bassin d'Arcachon connaissent le même sort ces derniers jours.