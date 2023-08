Champignons : les conseils de l'agence de sécurité sanitaire face à la hausse des intoxications

Cette année, les pluies des quinze premiers jours d’août ont favorisé la pousse de certains champignons. Un plaisir pour les cueilleurs, qui partent parfois les ramasser en famille, comme la grand-mère des Vosges que suit le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Mais attention, cette activité peut comporter des risques. Depuis le 1ᵉʳ août 2023 ainsi, les intoxications rapportées aux Centres antipoison augmentent : plus de 250 cas ont déjà été recensés, soit deux fois plus qu’en 2022, selon l'agence de sécurité sanitaire (Anses). Entre le 1ᵉʳ juillet et le 31 décembre 2022, 1.923 intoxications avaient été recensées - parmi ces cas, deux personnes sont décédées après avoir confondu une espèce comestible avec une espèce toxique -, contre 1.269 en 2021 sur la même période.