VIDÉO - Compléments alimentaires : sont-ils vraiment utiles ?

En pharmacie ou sur Internet, les compléments alimentaires attirent de plus en plus de Français. Mais sont-ils vraiment efficaces ? Le 20H de TF1 s'est penché sur la question.

Collagène, magnésium, vitamines en tout genre... Les compléments alimentaires prennent de plus en plus de place dans nos placards. Karine Grandval en prend depuis plusieurs années, à la suite d'une perte de cheveux. "J'avais certains déficits et mon médecin m'a conseillé de prendre certains compléments alimentaires. Et aujourd'hui, j'avoue que j'aurais du mal à m'en passer", explique-t-elle face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Un homme, lui, nous précise : "Je prends des fibres pour réguler mon transit intestinal". Une femme ajoute : "Je sens la fatigue assez fréquemment et donc ça m'aide."

Près de 6 Français sur 10 ont consommé des compléments alimentaires en 2022. Le marché est florissant, avec un chiffre d'affaires qui a doublé en dix ans. Il représente aujourd'hui 2,6 milliards d'euros.

Les compléments alimentaires sont loin d'être indispensables

Une pharmacie de Paris où nos journalistes se sont rendus, propose pas moins de 10.000 références, en gélule, en sachet ou en comprimés. Il y en a pour tous les prix et tous les âges. "Notre rôle est de bien conseiller les gens, de vérifier que ces produits ne sont pas incompatibles avec leur santé, avec leurs traitements chroniques", développe le pharmacien Jean-Charles Rossi.

Aucun de ces produits n'est remboursé par la Sécurité sociale, car ce ne sont pas des médicaments. Mais cela ne freine pas la demande, qui a augmenté de 20% en un an dans cet établissement.

La plupart du temps, les compléments alimentaires sont vendus en parapharmacie. Mais il est très facile de s'en procurer sur Internet en quelques clics, avec parfois des promesses miracles. Alors, sont-ils vraiment tous efficaces ? Certains peuvent parfois s'avérer utiles, nous répond Alexandra Retion, diététicienne et nutritionniste : "Si vous êtes un peu fatigué, que vous commencez à avoir des crampes, dans ce cas-là, c'est intéressant de prendre un complément alimentaire en magnésium."

En revanche, d'autres produits posent question. "Ce type de produit attire mon attention car il est marqué 'brûle-graisse'. Il n'y a pas de produits miracles qui puissent véritablement brûler la graisse. Ça a plutôt un effet placebo", nous montre la spécialiste. De manière générale, selon elle, les compléments alimentaires sont loin d'être indispensables. "Si vous avez une alimentation équilibrée, vous trouvez tous les éléments qu'on retrouve dans les compléments alimentaires. Et ils sont beaucoup mieux assimilés dans votre corps quand c'est naturel que lorsque c'est un complément."