VIDÉO - Dans ce cabinet d'Albi, tous les médecins sont retraités

Jean a 70 ans et Jacques en a 73. À la retraite, ils reprennent du service une à deux demi-journées par semaine. Dans ce cabinet, tous les médecins sont retraités. Ils ont créé une association et s’arrangent entre eux pour les plannings. Pour l'instant, il y a neuf médecins, dont un pédiatre. Ils s'organisent par des vacations de quatre heures. "C'est fait pour que ce soit souple : on est des retraités !", dit en souriant l'un d'eux dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.