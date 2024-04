Déserts médicaux : les compétences des infirmiers bientôt élargies

Alors que les déserts médicaux s'étendent jusqu'à certaines grandes villes, le gouvernement veut élargir les compétences des infirmiers. Un système qui existe déjà mais serait étendu. Le 20H de TF1 a voulu en savoir plus.

Prise de tension, auscultation... À première vue, c'est une consultation médicale classique à laquelle le 20H de TF1 a assisté, dans le reportage visible en tête de cet article. Sauf que dans ce centre de santé près de Douai (Nord), elle est réalisée par une infirmière.

Mélanie Vicino est infirmière en pratique avancée. Elle a fait deux ans d'études en plus pour assurer le suivi des patients souffrant de maladies chroniques, comme le diabète et l'hypertension. "Le patient est vu d'abord par un médecin généraliste. Il est évalué. Si c'est bon, trois mois après il voit l'infirmière en pratique avancée. Il n'y a pas besoin d'expertise médicale", explique-t-elle.

Tous les infirmiers volontaires vont pouvoir signer des certificats de décès

Cette infirmière plus diplômée peut renouveler les prescriptions, prescrire des examens ou diriger vers un spécialiste, toujours en lien avec le médecin traitant, qui y trouve son compte. "Ça me laisse un peu plus de temps pour voir les problèmes aigus, les patients plus graves", affirme le Dr Lise Lapotre, médecin généraliste de la Maison Nord Santé à Cuincy (Nord).

Avec ce dispositif, 2000 patients de ce désert médical sont suivis à nouveau. Les infirmières, comme Mélanie, représentent -1 % des effectifs. Alors d'ici à l'été prochain, le gouvernement veut en former plus, instaurer une consultation en soins infirmiers pour la vaccination et la prévention, et créer un statut d'infirmer référent, uniquement pour renouveler les prescriptions.

Autre nouveauté : tous les infirmiers volontaires vont pouvoir signer des certificats de décès. Il suffit de se former en ligne.

En 2023, les infirmiers ont déjà obtenu le droit de prescrire des vaccins. Avant cela, ils ne pouvaient que les administrer.