VIDÉO - Ehpad : ces courtiers qui proposent leur aide aux familles en recherche de place

Le réseau privé Korian, lui, s'en sort bien : 88% de leurs chambres sont occupées, mais il souffre d'une mauvaise publicité, éclaboussé par les révélations du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, paru l'an dernier, sur un groupe concurrent. "On a eu beaucoup de familles qui sont venues plusieurs fois avant de se décider. On a su aussi les convaincre, mais c'est vrai qu'on a senti que c'était un peu plus difficile depuis la parution du livre", admet Camille Blanchet, directrice de l'établissement Korian des Hauts-de-Jardy, à Vaucresson. Cette dernière a très rarement recours à des organismes de placement, elle préfère rencontrer les familles en direct par le bouche-à-oreille.

Il faut dire que certains courtiers, qui promettent un accompagnement sur-mesure, ne ciblent pas toujours l'établissement le plus adapté à chaque personne âgée. Une ancienne directrice d'un Ehpad des Bouches-du-Rhône dénonce d'ailleurs un manque de rigueur. "Ça nous arrive, par exemple, d'avoir des contacts avec des personnes qui se trouvent à Paris et en fait, quand on discute avec la famille, elle nous dit qu'il n'a jamais été question que leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère soit dirigé vers un établissement du sud de la France", révèle-t-elle.

Tous les moyens semblent donc bons pour remplir certains Ehpad. Contacté par TF1, un autre courtier propose des promotions sur le prix des chambres. Sollicité également, le siège de l'organisme "Retraite Plus" ajoute : "Notre service contribue à réguler les tarifs d'hébergement pratiqués. Si les Ehpad avaient des taux trop faibles d'occupation, ils seraient obligés soit d'augmenter sensiblement leurs tarifs, soit de fermer".