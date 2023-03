"Cette personne va perdre sa lèvre" : alerte sur les dangers des injections clandestines d’acide hyaluronique

De fait, en cosmétique comme en médecine esthétique, il s'agit de la molécule phare pour défroisser une peau déshydratée et froissée par les signes de l'âge. Si cet actif de la famille des glycosaminoglycanes est naturellement présent dans beaucoup de tissus et liquides de l'organisme, la peau en est le réservoir le plus important. Malheureusement, sa quantité et sa qualité dans le derme diminuent dès la vingtaine, et plus brutalement à partir de 40 ans. C'est alors que la peau se dessèche, se fragilise, et bien souvent que les premières rides apparaissent, avant que progressivement, les tissus ne se relâchent et que le visage se creuse.

Découverte en 1934 dans l’humeur vitrée de l’œil de bœuf, l’acide hyaluronique, ou hyaluronane, est donc utilisé aujourd'hui comme produit de synthèse obtenu par biotechnologie. Tel une "éponge" capable de retenir 1000 fois son poids en eau, il hydrate même les couches profondes de la peau, améliore sa texture tout en renforçant la barrière cutanée, ce qui en fait la molécule hydratante la plus puissante dont on dispose à ce jour. D'où son succès en soins visage, en compléments alimentaires ou sous forme d'injection. "Les acides hyaluroniques injectables à visée esthétique sont résorbables sur une durée plus ou moins longue selon leur nature et leur concentration", rappelle sur son site l'ANSM qui a lancé une alerte cet été. "Leur utilisation est réglementée et réservée aux médecins", rappelle-t-elle.