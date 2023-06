VIDÉO - "En 8 minutes, la lésion est traitée" : ce nouveau robot révolutionne le traitement de certains cancers

Pour traiter, il faut acheminer une grande aiguille au bon endroit. Et c'est le robot qui va guider la main du médecin. "Tout seul, il va aller se positionner à l'endroit qu'il faut pour connaître l'aiguille et la trajectoire qu'on lui a prédéfinie", poursuit le radiologue. Pour calculer cette trajectoire au millimètre près, le robot se cale sur les images du scanner et sur la respiration du patient, grâce à des billes réfléchissantes dont la mise en place est minutieuse.

Une fois l'aiguille bien placée, l'objectif est d'aller congeler la métastase ou la chauffer. "Là, ça va être du micro-ondes comme celui qu'on a à la maison. On va faire 70 watts, huit minutes. Donc en huit minutes globalement, la lésion est traitée. J'ai promis à mon patient qu'on allait le guérir, et on va le faire", assure le docteur Lambros Tselikas.