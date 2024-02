VIDÉO - Enfants contaminés par la bactérie E.Coli : des négligences en cause ?

Un mois sépare deux foyers de contaminations à la bactérie Escherichia Coli, à Toulouse et dans la région lyonnaise. À Toulouse, du morbier, un fromage au lait cru, a été servi aux bébés d’une crèche, ce qui est strictement déconseillé. Les parents des enfants gravement malades et des avocats pointent du doigt l’inertie des autorités.

Fin octobre, Elaïa, la fille de Tiphaine et de Eneko âgée de 17 mois, semble souffrir d’une gastro-entérite. Son état se dégrade brutalement. Elle a en fait été intoxiquée par une bactérie, E.Coli. "Elle est restée hospitalisée trois semaines, le temps que ses reins récupèrent. Elle arrive à remarcher, même si elle continue de tomber. Elle a eu des pertes d’équilibre", témoigne aujourd’hui Tiphaine, la mère d'Elaïa.

Alors qu’elle est en réanimation, cinq autres bébés sont hospitalisés à cause de la bactérie. Comme le révèle l’enquête sanitaire, tous ont fréquenté la même crèche, celle des Minimes à Toulouse, où, le 26 octobre dernier, du morbier de la marque Monts et Terroirs leur a été servi. Donner du fromage au lait cru aux bébés et aux jeunes enfants âgés de moins de 5 ans est pourtant strictement déconseillé. "Un lien a été établi entre les prélèvements réalisés chez l’industriel et ceux faits sur les toxines récupérées dans les organismes des enfants touchés", relate Eneko, le père d’Elaïa.

Des parents portent plainte

La première hospitalisation à cause de la bactérie E.Coli remonte au 5 novembre dernier. Le rappel des premiers lots de fromage date quant à lui du 8 décembre, soit un mois plus tard, avant un rappel massif le 12 décembre. Ce rappel est survenu trop tard pour deux autres familles de la région lyonnaise frappées par cette bactérie. Clara, 18 mois et Elise, 7 ans, qui ont, elles aussi, consommé du morbier contaminé, sont toujours hospitalisées.

Les parents de ces deux filles, ainsi que les parents d’Elaïa, ont décidé de porter plainte. "Ils ont du mal à comprendre pourquoi les rappels de produits ont été effectués après un délai aussi important. On se demande ce qu’il s’est passé pour que le rappel soit aussi inefficace", déclare Nathalie Goutaland, avocate spécialiste en sécurité alimentaire. On peut aussi se poser beaucoup de questions sur l’efficacité des enquêtes qui permettent d’identifier les aliments à l’origine d’une telle intoxication."

La nécessité de renforcer la communication

Le ministère de l’Agriculture précise auprès de TF1 que le producteur du fromage incriminé fait l’objet d’une procédure de suspension de son agrément sanitaire. Mais pourquoi d’autres marques de morbier ont-elles aussi été retirées du marché ? Et comment le personnel d’une crèche a-t-il pu ignorer le danger ?

"Le fromage au lait cru est interdit aux enfants de moins de cinq ans, c’est inscrit sur le site du ministère de l’Agriculture. On aimerait que cette information soit portée sur tous les carnets de santé de France puisque ce n’est pas le cas", indique Jérôme Simplot, président de l’association "SHU typique, sortons du silence". Cette information pourrait également être directement écrite sur les fromages mis en vente. Des pistes pour diminuer le nombre d’intoxications, alors que 150 contaminations à la bactérie E.Coli sont à déplorer chaque année.