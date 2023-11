ENQUÊTE - Fausses ordonnances médicales : difficile à détecter, le trafic prend de l'ampleur

Le phénomène s'est accéléré ces deux dernières années : le trafic des fausses ordonnances. Elles se négocient en quelques clics sur Internet, moyennant des sommes dérisoires. L'assurance-maladie estime le coût de la fraude au moins à 8 millions d'euros.

Se procurer une ordonnance sur Internet ? Rien de plus facile, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. La journaliste de TF1 n'a eu besoin que de quelques minutes pour découvrir plusieurs méthodes. De nombreux sites proposent des ordonnances types, mais les remplir nécessite une certaine maîtrise des outils informatiques. Qu'à cela ne tienne, à défaut, on peut se tourner vers des vendeurs qui se sont spécialisés dans ce commerce.

Tu peux passer dans autant de pharmacies que tu veux, tu as juste à imprimer plusieurs fois Un vendeur de fausses ordonnances

Sur une messagerie cryptée, l'un d'entre eux va donner satisfaction à notre demande en quelques minutes. Pas de problème apparemment pour obtenir une ordonnance de Tramadol (un antalgique de la classe des opioïdes), il suffit de choisir son dosage. La transaction est rapidement effectuée : 15 euros pour deux ordonnances, libellées sous un faux nom. Le vendeur nous précise : "Tu peux passer dans autant de pharmacies que tu veux, tu as juste à imprimer [l'ordonnance] plusieurs fois".

Notre équipe a vérifié la réalité de ce "conseil" : l'ordonnance n'évoque aucune méfiance dans les officines visitées. Une pharmacienne met toutefois en garde sur le Tramadol, dont elle rappelle à notre journaliste "qu'on devient très dépendant avec ce médicament". La feuille de soins étant rédigée au nom fictif figurant sur l'ordonnance, aucun remboursement ne sera versé par l'assurance-maladie. Mais certains vont plus loin, en utilisant leur propre Carte vitale, pour être remboursés.

Un préjudice qui a doublé en un an

L'assurance-maladie estime son préjudice financier à plus de 8,5 millions d'euros en 2022, soit plus du double que l'année précédente. En dehors de particuliers qui se procurent ainsi des médicaments qui ne leur ont pas été prescrits, de vrais réseaux de trafiquants sont également à l'œuvre, qui récupèrent ainsi, aux frais de la sécurité sociale, des traitements hors de prix dans certains pays, où ils sont revendus.

Les médicaments à base de codéine, les antidouleurs puissants, ainsi que, plus récemment, des antidiabétiques utilisés pour maigrir, sont particulièrement recherchés. Un pharmacien de Villiers-sur-Marne nous montre de fausses ordonnances qu'il a refusées. "Il suffit juste de leur poser quelques questions", en rapport avec la maladie dont ils sont supposés être atteints, pour "très vite, recueillir des éléments qui vont nous mettre sur la piste".

Pour les médicaments les plus chers, un contrôle supplémentaire a été instauré : au-dessus de 300 euros, le pharmacien doit apposer un tampon certifiant l'ordonnance, pour enclencher le processus de remboursement.

Une application a également été créée pour aider les pharmaciens à détecter les faux. Comme une même ordonnance est souvent utilisée en de nombreux exemplaires, l'outil permet de déjouer la fraude si elle a déjà été utilisée chez un confrère. L'arrivée attendue des ordonnances électroniques, un chantier en cours, rendrait obsolètes la plupart de ces méthodes. Mais elles ne seront pas généralisées avant fin 2024.