Rappel de vaccin contre le Covid-19 : comment convaincre les personnes les plus fragiles ?

"C’est vrai que le risque est moins palpable", reconnaît dans la vidéo en tête, Anne-Claude Cremieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. "Mais il faut que les gens comprennent qu’aujourd’hui, nous hospitalisons des personnes âgées, dont le dernier rappel date de plus de six mois, parce que la protection baisse de façon substantielle après six mois, de l'ordre de moins 20 points", insiste-t-elle. Cette situation aboutit à ce que "les personnes susceptibles de faire une forme sévère ont plus de chances d’aller à l’hôpital". "Il faut donc renforcer cette protection, d’autant qu’on a des variants, des sous-variants qui échappent un peu plus à l’immunité. Et on a un bon vaccin adapté à ces sous-variants", précise la scientifique.