VIDEO - "C'est une sorte d'infantilisation" : la réaction des médecins sommés de délivrer moins d'arrêts maladie

Au début de l’été, Docteur Thibault Barbier, médecin, reçoit un courrier inattendu de l’assurance maladie. "J'ai reçu un courrier de la CPAM me disant que je prescris trop d'arrêts de travail par patient et par an. C'est un peu une sorte d'infantilisation", proteste-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

L’administration lui reproche de prescrire beaucoup plus d’arrêts que ses confrères. Ce généraliste installé à Châteaux-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne) le reconnaît, mais le justifie. "Il y a des difficultés d'accès aux soins chez nous… cela prolonge la durée d’un arrêt qui peut être de quinze jours ou trois semaines à parfois un ou deux mois", explique-t-il.