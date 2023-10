Grève des médecins libéraux : comment se faire soigner ce vendredi ?

Comme 60% des médecins libéraux d'Île-de-France, le Docteur Caroline Delaet a décidé de suivre ce mouvement et d'entamer une grève illimitée. Elle s'explique dans le JT de TF1 : "On nous en demande toujours plus sans nous donner les moyens d'exercer correctement. Il y a des médecins qui se déconventionnent, il y a des médecins qui partent, il y a des médecins qui ne tiennent plus psychologiquement parce que la cadence est infernale", assure-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Dans la salle d'attente, des affiches expliquent aux patients les raisons de ce mouvement qui vise à la réouverture de négociations avec l'Assurance maladie. Des patients inquiets, mais compréhensifs. "Du coup, si on est malade, il faut aller aux urgences ?", interroge une mère de famille. "Il faut appeler le 15 puisque les urgences sont régulées par le 15", explique le Dr Delaet. Malgré ces désagréments, la jeune femme souhaite que sa généraliste obtienne gain de cause. "On espère que le gouvernement va pouvoir réagir et se dire qu'il y a peut-être un truc qui va pas", affirme-t-elle.