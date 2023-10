VIDÉO - Hôpital de Tarbes : pourquoi plusieurs milliers d'anciens patients sont rappelés en urgence

Près de 20 ans après, certains patients qui sont passés par le service dentaire des hôpitaux de Tarbes, Lourdes et Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ont été rappelés en urgence. En tout, 4 700 personnes ont reçu un courrier de la direction du centre hospitalier les invitant à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C pour des actes qui peuvent remonter à 2006.