VIDÉO - Ils passent leurs vacances pieds nus : une pratique aux multiples bienfaits

Depuis qu'il a le sauté le pas dans les Alpes, il y a un mois, Camille est devenu adepte de la randonnée pieds nus. Le jeune homme reconnaît avoir un peu souffert au début mais selon lui, on finit par s'habituer avec le temps. "Physiquement, le pied va se renforcer, refaire de la peau. Et donc, ce ne sera plus le ressenti de la douleur mais plus du toucher", explique le randonneur. Le fait de marcher pied nu lui a permis d'améliorer son équilibre et aussi de renforcer le bas du corps. "Ça va [faire] travailler tous les petits muscles qui se trouvent autour de la cheville et du mollet", ajoute-t-il. Pour les citadins qui souhaitent s'adonner à la pratique, sachez qu'il existe même des chaussures pour marcher en ville comme si vous étiez pieds-nus.