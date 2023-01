IMMERSION - Un réveillon sous tension avec les urgentistes de Marseille

Il n'est pas encore minuit, la situation est déjà tendue pour le personnel. "Le 31, il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui bringuent, qui s'alcoolisent. On est là pour ça, donc on fait de notre mieux", témoigne Aref Bohli, aide-soignant, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En cette nuit de réveillon, aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille, où s'est rendue notre équipe, il faut jongler entre les fêtards blessés ou trop alcoolisés, et les nombreux malades de la grippe. "Ce qui est extrêmement compliqué et encore plus aujourd'hui, où on a reçu énormément de patients, tous avec de la fièvre", explique le docteur Claire Mordant, médecin urgentiste.