VIDÉO - Punaises de lit : pourraient-elles menacer les Jeux Olympiques ?

On pensait s'être débarrassés définitivement de ce nuisible, qui avait quasiment disparu depuis les années 1950. L'interdiction du DDT en 1971, un insecticide puissant, et la mondialisation des échanges, ont favorisé son retour progressif dans nos intérieurs. Ce sont nos propres déplacements qui permettent la propagation des punaises de lit, qui ne peuvent ni sauter, ni voler. La coupe du Monde de football de 1998, avec des millions de visiteurs venus du monde entier, est considéré comme un des évènements qui ont accéléré son retour en France. Or, le pays s'apprête à accueillir la plus grande des compétitions sportives de la planète, les Jeux Olympiques, en juillet et août 2024.