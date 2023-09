VIDÉO - Journée mondiale de la barbe : cinq infos qui tombent pile-poil

Nous rapportions en 2018 une étude de la clinique suisse Hirslanden, selon laquelle la barbe des hommes contiendrait plus de bactéries que le pelage des chiens. Dans le cadre de ces travaux, publiés dans le journal European Radiology, dix-huit hommes et trente chiens de races différentes avaient été passés au peigne fin. Des échantillons de barbe (d'humain) et de poils (de chien) avaient été analysés par les chercheurs, qui s'étaient rendu compte que le plus grand nombre de bactéries n'était pas forcément là où on l'attendait. Mais notre article de l'époque soulignait les limites de cette étude, et surtout le fait qu'il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat : l'homme est composé pour moitié de bactéries, nul besoin de s'affoler donc.

La question de l'hygiène des barbus s'est notamment posée au début de la crise du Covid, certains recommandant alors le rasage en pointant un attribut "sale" dans lequel le virus aurait pu s'accrocher plusieurs heures. Bruno Grandbastien, président de la Société française d'hygiène hospitalière, leur avait répondu dans les colonnes de L'Obs, comme nous le rapportions dans cet article : une barbe bien entretenue, selon lui, "n’est pas plus sale que des cheveux lavés régulièrement. En revanche, il faut bien la laver quand on prend sa douche, car il est vrai que le virus résiste plusieurs heures sur la barbe comme il résiste plusieurs heures sur une surface sèche", avait-il déclaré.