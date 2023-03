Bonheur : quelle est votre recette ?

Ces moments, qui nous vident l'esprit, n’offrent qu’une parenthèse dans la vie. Alors, le reste du temps, que faut-il faire ? La recette du bonheur est compliquée, mais selon Fabrice Midal, philosophe, l’idée générale, c'est "d’arrêter de se prendre la tête et de vouloir être parfait, faire des to do list, tout ce qu’on doit faire, être dans une case en permanence. Vouloir être parfait, au lieu de vouloir simplement être un être humain. Et le bonheur, c’est toujours une question de rencontre".