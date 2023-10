La consommation des Français s'envole : peut-on manger des œufs TOUS les jours ?

Au plat, à la mayonnaise ou encore en cocotte, les Français n'ont jamais mangé autant d'œufs. Neuf de plus par personne cette année par rapport à 2022, et s'il y a bien un critère qui séduit, c'est le prix. "Une boîte de 6, on est à 1,95 euro. Donc, si on prend un steak à 3,10 euros ou 2,40 euros, on va prendre les œufs, ça paraît logique", explique le client d'un supermarché de Chaville, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Un étudiant affirme de son côté qu'il en achète parfois pour remplacer la viande.

Le prix des œufs a tout de même augmenté ces derniers mois, car il y a deux ans, la boîte de six œufs élevés en plein air coûtait en moyenne 1,38 euro. Elle se vend aujourd'hui 30 centimes de plus.