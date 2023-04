VIDÉO - 30.000 centenaires en France : quels sont leurs secrets ?

L'activité physique, justement, serait bien un facteur favorisant la longévité des Français. Ainsi, dans le département du Maine-et-Loire, où les centenaires sont plus nombreux qu'ailleurs, un programme "Bien vieillir" développe le sport dans les résidences pour seniors du département. Le jeudi, par exemple, on y pratique la gym douce. André, 101 ans, avait raconté à TF1, en octobre 2022, être un fervent adepte de cette activité, et ne jamais rater une séance. "J'étais bien sage, j'ai vécu", disait-il.

Une autre histoire éclaire aussi probablement les mystères que constituent parfois le corps humain et la vieillesse : fin 2022, un reportage de "Sept à Huit" retraçait l'histoire de Fiona Lauriol, auteure du livre 101 ans, Mémé part en vadrouille (éditions Blacklephant). Elle y racontait comment, après un diagnostic fataliste des médecins concernant sa grand-mère centenaire et résidente d'un Ehpad, elle l'avait emmenée parcourir 15.000 km à travers l'Europe. Finalement, dans le camping-car des deux femmes, la plus âgée souffla ses 102, puis ses 103 bougies. "Plus elle s'épanouissait, plus on avait l'impression qu'elle rajeunissait".