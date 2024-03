VIDÉO - Le VIH s'est "effacé" de son corps : Romuald est l'une des six personnes au monde guéries du sida

C'est une maladie qui tue encore 600.000 personnes chaque année. Ils ne sont que six patients dans le monde à être complètement débarrassés du virus. TF1info a rencontré l'un d'eux, Romuald, celui qu'on appelle le "patient de Genève".

Le cas de Romuald a mis le petit monde de la recherche en ébullition. Et pour cause. Infecté à l’âge de 17 ans, il a vécu pendant une trentaine d’années avec le VIH. Aujourd’hui, le virus a disparu de son organisme. "La médecine peut parler de rémission, de guérison. Moi, j’aime bien le mot 'effacement'. Parce qu’on efface quelque chose qu’on n’aime pas", explique le Genevois, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Ils sont désormais six à être guéris du sida, six seulement dans le monde entier. Leur point commun : ils ont tous dû combattre une leucémie, et ont reçu pour cela une greffe moelle osseuse.

Depuis trois ans sans traitement

Mais le profil de Romuald est unique. Car dans les autres cas, la guérison s’expliquait par une particularité génétique des donneurs. "C’est la première fois que les médecins découvrent qu’on peut, sans cette fameuse mutation, avoir un cas comme moi qui n’a plus besoin de traitement. Je trouve ça fabuleux pour moi, mais aussi pour la recherche", souligne Romuald, au micro de TF1. Ce parcours hors norme, Romuald l’a vécu main dans la main avec ses médecins.

Ensemble, après la greffe, ils ont décidé d’alléger progressivement ses traitements contre le VIH, au risque de voir le virus flamber dans son organisme. "Quand on s’est rendu compte qu’on arrivait à simplifier à tel point le traitement. Que la virémie [présence d'un virus dans le sang, ndlr] restait indécelable. On s’est dit : là, il y a vraiment quelque chose qui se joue", relate le Pr Alexandra Calmy, responsable de l'unité VIH au sein du service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (Hug), en Suisse. Depuis trois ans, témoigne Romuald, il peut vivre sans aucun traitement contre le VIH.

Le cas de Romuald a surpris les chercheurs et ses cellules sont scrutées dans un laboratoire de l’Institut Pasteur, avec l'espoir de développer de nouvelles hypothèses de recherche. "Cela peut nous emmener vers de nouvelles stratégies thérapeutiques sur d’autres personnes vivant avec le virus, et sans devoir passer par une greffe de moelle", souligne, au micro de TF1, Asier Sáez-Cirión, directeur de recherche à l’Institut Pasteur et président du comité scientifique et médical du Sidaction. D’autant que la greffe présente des risques et ne permet pas de guérir du VIH à elle seule. Les chercheurs ciblent plutôt un médicament antirejet pris par Romuald et envisagent de lancer un essai clinique dans les années à venir.