VIDÉO - Les mots de l'été : la sieste, irrésistible tentatrice

Mais connaissez-vous l'origine de la sieste ? Certains pensent aux pays du Nord, d'autres à la Corse. C'est peut-être la chanson de Fernandel qui fait penser à l'île de Beauté. Et pourtant, il faut chercher ailleurs. "Le mot sieste en français, vient d'un terme espagnol, qui était le mot siesta. Mais lui-même était emprunté du latin qui venait du mot sextus, qui voulait dire six. En fait, la sieste renvoie donc à cette idée de la sixième heure de la journée qui correspond à midi", explique Élodie Mielczareck, sémiologue et linguiste.