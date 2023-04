VIDÉO - Lunettes : ces nouveaux verres qui ralentissent la myopie

Essilor nous a justement ouvert exceptionnellement ses portes. "On est ici dans le plus grand laboratoire de recherche en ophtalmique au monde, avec plus de 300 chercheurs", détaille Guillaume Giraudet, responsable recherche et développement myopie à Essilor.

Ces verres nouvelle génération s’appuient sur une technologie innovante. Ils sont équipés d’une constellation de microlentilles qui visent à corriger l’hypermétropie périphérique, caractéristique de l'œil myope, et ainsi ralentir la progression de la myopie. "Il y a plus de 1000 petites lentilles, qui vont parler à l'œil de l'enfant pour lui dire qu'il faut ralentir la croissance anormale qui est présente dans la myopie progressive", ajoute Guillaume Giraudet.

Sont-ils pour autant efficaces ? En France, 240 enfants et adolescents participent à une étude pour tester ces nouveaux verres. Angèle 14 ans, dont la myopie est handicapante au quotidien, les teste depuis un an. C'est le jour du verdict chez l'ophtalmologue. "Sa myopie n'a pas évolué de manière fulgurante, il y a juste une toute petite modification mais aurait peut-être été plus importante s'il n'y avait pas eu ces lunettes-là", explique le docteur Gilles Martin, ophtalmologue à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild.