Lunettes de soleil : les paires discount nous protègent-elles efficacement des rayons UV ?

Mais que se passe-t-il si on ne protège pas ses yeux correctement ? Marie-Noëlle Delyfer, professeure des universités au CHU de Bordeaux et l'une des spécialistes françaises de la rétine, explique que "si on regarde de manière prolongée, trop longtemps, un rayon lumineux, il va y avoir une brûlure d'une zone dans laquelle se trouvent des neurones, et les neurones, ça ne se régénère pas". Par ailleurs, trop d'exposition au soleil peut accélérer le vieillissement des tissus de l'œil et peut entraîner une cataracte plus précoce.