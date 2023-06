VIDÉO - Un arrêt de travail en trois minutes : les dérives des téléconsultations

Pour les médecins qui consultent via les télécabines, plus on va vite, plus c’est rentable. Mais il y a des règles. Aujourd’hui, les généralistes ont le droit à 20% de téléconsultations en ligne et pas davantage. En 2018, 3000 téléconsultations étaient réalisées. Le nombre grimpe à 80.000 en 2019 et il explose en 2021 avec 9,4 millions de téléconsultations.

Dans un cabinet médical de Clamart (Hauts-de-Seine) chaque consultation dure entre 30 et 45 minutes et pas question de recommander la moindre consultation en ligne si l’on ne connaît pas le médecin. "Fuyez les cabines médicales si vous le pouvez. La qualité des soins en prend un coup si on va trop vite. On peut faire des erreurs. Ça peut entraîner soit des traitements par défaut qui peuvent être dangereux, soit des traitements par excès qui peuvent également être dangereux", prévient le docteur Armand Semerciyan.