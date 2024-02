VIDÉO - Médicaments : des QR codes expérimentés pour remplacer les notices papier

Près de 3,2 milliards de médicaments sont vendus chaque année en France, soit en moyenne 48 boîtes par Français. Une expérimentation va être mise en place en 2024 pour remplacer la feuille de papier contenant la notice d'utilisation par un QR code.

Les petites feuilles blanches, savamment pliées, où l'on traque la posologie, les effets indésirables et autres contre-indications, vont peut-être bientôt disparaître. Un QR code donnant accès à la notice sera expérimenté à l'automne prochain sur les boîtes d'une vingtaine de médicaments.

Des notices électroniques moins consommatrices de papier et donc plus écologiques, dit-on au ministère. Celles-ci concerneront d'abord des médicaments grand public de type paracétamol ou ibuprofène, mais aussi quelques médicaments sur prescription.

Il s'agit encore d'une phase de test, et selon nos informations, le QR code sera d'abord rajouté sur les boites et la notice papier conservée. Et c'est seulement au bout d'un an, après une évaluation auprès des consommateurs, que la notice pourrait alors disparaître dans toutes les boites de médicaments.