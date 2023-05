VIDÉO - Moustiques : ne croyez plus ces idées reçues sur leurs piqûres

Mais pourquoi les moustiques nous piquent-ils ? C'est une question de survie de l'espèce, indiquent les spécialistes. Les femelles, car ce sont bien elles les fautives, peuvent parcourir des dizaines de kilomètres pour se nourrir de votre sang. "Elles ont besoin de ce repas sanguin pour pouvoir mener leurs œufs à maturation et donc pour pouvoir les pondre dans la foulée. On dit qu'une femelle a cette capacité de pondre de 800 à 1000 œufs dans sa durée de vie", explique à TF1 Jean-Claude Mouret, coordinateur opérationnel chez EID Méditerranée.

Une fois qu'elle vous aura piqué, la femelle moustique vous laissera comme souvenir : une cloque et une démangeaison. La légende, encore elle, raconte que plus vous grattez, plus ça gratte. C’est vrai, mais ce n’est pas la seule explication. "Lorsque la femelle moustique nous pique, elle va nous injecter un anesthésiant local et un anticoagulant qui vont lui permettre de passer inaperçu. Mais lorsque le corps va détecter cette protéine qu'il ne reconnait pas, il va déclencher une réaction immunitaire qui va provoquer cette démangeaison", analyse l'entomologiste Grégory l'Ambert.