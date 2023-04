Œufs domestiques contaminés : régions concernées, polluants visés, risques... on fait le point

Et si manger des œufs frais devenait un danger ? C'est pour prévenir tout risque que l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a recommandé mercredi de ne pas consommer les œufs et les "produits animaux de production domestique non contrôlée", sur l'ensemble de la région. En cause ? Une "contamination" aux "polluants organiques persistants".

Après une alerte concernant des concentrations élevées de certaines substances près de l'incinérateur de déchets d'Ivry-sur-Seine, l'agence a prélevé de la terre aux quatre coins du département. Quatorze des poulaillers analysés sont situés près des trois principaux incinérateurs de la région parisienne, dont ceux d'Issy-Les-Moulineaux et Saint-Ouen, précise l'ARS.