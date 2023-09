VIDÉO - Plante invasive et allergène : comment stopper la progression de l'ambroisie ?

C'est un envahisseur venu d'Amérique du Nord, de différentes façons depuis le XVIIIᵉ siècle. L'ambroisie colonise les plantations, et se nourrit notamment des engrais agricoles. "La fertilisation, qui a été mise en place pour le tournesol, est à moitié pompée par l'ambroisie", explique au micro de TF1 Didier Goulefert, agriculteur céréalier dans l'Allier. Conséquence : ses tournesols sont atrophiés ou desséchés, et ses champs envahis d'ambroisie, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article.