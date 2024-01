VIDÉO - Prix des médicaments : la franchise double, il faudra payer un euro par boite

La franchise médicale va augmenter. Elle va passer de 50 centimes à un euro sur chaque boîte de médicament. Emmanuel Macron assure qu'il faut nous "responsabiliser".

Il est nécessaire de faire un peu de pédagogie dans une pharmacie de l'Hérault ce mercredi matin. Même avec des explications, la nouvelle du doublement de la franchise sur les médicaments n'est pas très bien acceptée. Jusque-là, 50 centimes par boîte n'étaient pas remboursés, la franchise passera à un euro. "Complètement scandaleux, juge un homme, je ne comprends pas, déjà qu'on est hyper taxés." "Par rapport à d'autres pays, on n'est peut-être pas à plaindre, mais c'est toujours des frais qui se rajoutent à tout le reste du quotidien", observe une mère de famille.

"Que les Français soient responsabilisés sur leur consommation de médicaments, c'était déjà le cas avec la première franchise, réagit Jérôme Escogido, pharmacien. Je pense que ça va peut-être accentuer cet effet-là, et c'est très bien."

Aujourd'hui, au-delà de 50 euros par an, vous ne payez plus de franchise. Emmanuel Macron maintient ce plafond pour les personnes souffrant de maladie chronique. Mais la question se pose pour le reste de la population.

Il est aussi envisagé de doubler les autres franchises, comme lors d'une consultation médicale. Ce n'est plus un, mais deux euros, qui ne seraient pas remboursés. "C'est une annonce extrêmement violente pour toutes les personnes malades qui n'arrivent plus à financer leur santé, ces franchises vont éloigner du soin plus de patients", dit Catherine Simonin, membre du bureau national de France Assos Santé.

Les médecins sont aussi majoritairement contre ces mesures. Elles pourraient être mises en place dans les prochaines semaines et devraient apporter 800 millions d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale.