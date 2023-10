VIDÉO - Punaises de lit : les entreprises de désinfestation débordées, les délais d'attente s'allongent

Les affaires de onze clients différents occupent le container frigorifique de cette entreprise spécialisée. "Tout est plein, on a beaucoup de clients, on est surchargés aujourd'hui", nous explique un des techniciens, Mohammed Coulibaly. À l'étage, Johanne Sebban, gérante de la société Ice Bugs, reçoit plus de quinze appels par jour. Tous cherchent une solution immédiate, mais les délais de prise en charge s'allongent, nous explique-t-elle : actuellement, c'est plus de dix jours.