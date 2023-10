VIDÉO - Pourquoi elles prolifèrent et comment s'en débarrasser : le vrai et le faux sur les punaises de lit

En ce qui est des remèdes contre ces nuisibles, il faut oublier les recettes fantaisistes qui circulent sur les réseaux sociaux, comme le très odorant spray au romarin. Pas besoin non plus de jeter toute sa literie et ses vêtements. Voici quelques bons conseils doonés par les désinsectiseurs. D'abord, il faut passer l'aspirateur dans les moindres recoins de la chambre, puis jeter précautionneusement le sac.

On peut aussi brosser les lits avec un nettoyant vapeur, voire un fer à repasser. Il faut également laver le linge à 60 degrés, température à laquelle les punaises ne survivent pas. Enfin, si les punaises sont visibles même en plein jour, c'est le signe que l'infestation est déjà très avancée, et il vaut mieux appeler un professionnel. Ce recours a toutefois un prix : entre 400 et 800 euros en moyenne.