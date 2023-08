Quelle est la meilleure sonnerie de réveil ? Les scientifiques répondent

Leur étude, publiée en janvier 2020 dans la revue scientifique américaine PLoS One, a mis en évidence que les sons dits "neutres" "pouvaient nous faire sentir dans les vapes plus longtemps", rapporte le magazine Slate. Ce qui n'est pas le but quand on souhaite se réveiller du bon pied. Tandis qu'une alarme trop brutale peut augmenter le stress dans tout le corps. "Se lever d'une position allongée est déjà une action stressante, mais se réveiller avec un son trop fort augmente le rythme cardiaque et ajoute encore plus de stress à votre journée", indique Sydney Aten, neuroscientifique spécialiste des rythmes circadiens et du sommeil. Le seul avantage de ces types d’alarmes réside dans leur efficacité, estime ce spécialiste.

Pour ces scientifiques, le meilleur reste un réveil naturel et paisible. Comme Malika qui revient de vacances, reposée. Et pour cause. "Moi, mon réveil pendant 37 jours, c'était le chant du coq et des oiseaux. C'était juste formidable !", raconte-t-elle dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Stuart McFarlane, auteur principal de l'étude australienne, acquiesce : "Nos données ont démontré que les alarmes mélodieuses étaient favorables à un bon réveil".

Et selon lui, le choix d'une sonnerie douce et mélodique plutôt qu'une alarme stridente et répétitive n'aurait pas qu'un impact sur l'humeur. Cela jouerait aussi sur les performances au travail en réduisant les effets potentiellement dangereux de la diminution de la vigilance humaine qui se produit dans les quatre heures suivant le réveil. "Ceci est particulièrement important pour les personnes amenées à travailler dans des situations dangereuses peu de temps après le réveil, comme les pompiers ou les pilotes", précise Stuart McFarlane dans Ouest-France.