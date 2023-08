REPORTAGE - "Sans eux, pas d'élevage" : comment attirer les vétérinaires à la campagne

En Corrèze, on compte plus de vaches que d'habitants. Ici, attirer les jeunes vétérinaires est un enjeu crucial. "L'agriculture est l'activité principale de la Corrèze et sans vétérinaire, pas d'élevage", assène Hélène Rome, vice-présidente (DVD) du Conseil départemental de la Corrèze.

La moitié des vétérinaires de Corrèze a plus de 50 ans. Alors pour séduire les jeunes praticiens, le département a lancé un plan à plus d'un million d'euros par an. Il y a la prime à l'installation, jusqu'à 20.000 euros, et pour les étudiants en dernière année, une bourse de 800 euros par mois pour faire son tutorat. Ludivine en a profité, en échange, elle s'est engagée à exercer au moins cinq ans dans le département.