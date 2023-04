VIDÉO - Santé mentale : qu'est-ce que le "syndrome Instagram" ?

Un phénomène qui, comme le souligne la psychologue, est bien plus répandu qu’on ne le pense. "Les jeunes de moins de 18 ans sont à peu près plus de 40% à avoir des troubles anxio-dépressif plus ou moins marqués. C’est-à-dire qu’ils font de l’anxiété et de la dépression", explique-t-elle. Ce syndrome, la créatrice de contenus Kim Britt, alias @Embracin-reality, en a été victime. Elle se comparait en permanence aux corps retouchés qu’elle voyait et a fini par faire une dépression. De plus en plus de personnes souffrent ainsi de "dysmorphophobie" (ou "dysmorphobie"), ce trouble à cause duquel un complexe physique vire à l’obsession.

Aujourd’hui, la jeune femme, qui réside en Suisse, combat ce culte de la beauté sur son compte Instagram, où elle montre à quel point il est facile de tricher. "Je fais des photos avec filtre et sans filtre. Je montre les effets des applications de retouches, ce qu’elles peuvent faire. Elles sont très performantes", explique à TF1 la jeune instagrameuse.